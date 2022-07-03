Президент Узбекистана прокомментировал беспорядки в Нукусе

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил, что в результате беспорядков в Нукусе есть пострадавшие как среди мирных жителей, так и среди сотрудников правоохранительных органов.
Президент Узбекистана прокомментировал беспорядки в Нукусе
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«Как сообщалось ранее, 1 июля 2022 года в городе Нукусе группа лиц, прикрываясь лживыми лозунгами, завоевала доверие граждан, ввела их в заблуждение, не подчинилась законным требованиям властей, устроила хаос, попыталась захватить здания местных органов государственной власти», — приводит слова президента его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Глава государства добавил, что 2 июля участники беспорядков «продолжили деструктивные действия на центральных улицах административного центра республики».

«Воспользовавшись своим численным преимуществом, эти люди напали на сотрудников правоохранительных органов, жестоко избив их и нанеся тяжёлые травмы. К сожалению, есть пострадавшие среди мирных жителей и сотрудников правоохранительных органов», — сказал он.

Ранее Мирзиёев ввёл режим ЧП на территории Каракалпакстана, где произошли беспорядки, до 2 августа.

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