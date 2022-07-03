МО России: силы ПВО сбили два украинских Су-25 в Харьковской и Николаевской областях

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Силы противовоздушной обороны армии России сбили в Харьковской и Николаевской областях два украинских штурмовика Су-25.
МО России: силы ПВО сбили два украинских Су-25 в Харьковской и Николаевской областях
  • РИА Новости

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты два Су-25 Воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Дибровное Харьковской области и Квитнево Николаевской области», — сказал он.

Ранее Министерство обороны России распространило видео, на котором показана работа разведывательно-ударного вертолёта Ка-52 «Аллигатор» по позициям Вооружённых сил Украины.

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