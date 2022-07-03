ВГА Запорожской области: ВСУ пытались ночью ударить по по жилым районам Мелитополя

Короткая ссылка
Минувшей ночью украинские военные пытались нанести удары по жилым районам и инфраструктуре Мелитополя, однако силы ПВО среагировали на атаку, украинские снаряды падали на территории аэродрома. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
ВГА Запорожской области: ВСУ пытались ночью ударить по по жилым районам Мелитополя
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

«Частично нанесён ущерб частным домовладениям и многоэтажным жилым домам Авиагородка. Пострадавших нет. Проверяются объекты городской инфраструктуры», написал он в Telegram.

Ранее член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ночные обстрелы Мелитополя украинскими военными производились из РСЗО большой дальности.

В общей сложности по городу выпустили 16—18 ракет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить