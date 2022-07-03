ВГА Запорожской области: ВСУ пытались ночью ударить по по жилым районам Мелитополя

Минувшей ночью украинские военные пытались нанести удары по жилым районам и инфраструктуре Мелитополя, однако силы ПВО среагировали на атаку, украинские снаряды падали на территории аэродрома. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

РИА Новости

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«Частично нанесён ущерб частным домовладениям и многоэтажным жилым домам Авиагородка. Пострадавших нет. Проверяются объекты городской инфраструктуры», написал он в Telegram. Ранее член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ночные обстрелы Мелитополя украинскими военными производились из РСЗО большой дальности. В общей сложности по городу выпустили 16—18 ракет.