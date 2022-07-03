ВГА Запорожской области: ВСУ пытались ночью ударить по по жилым районам Мелитополя
- РИА Новости
- © Алексей Майшев
«Частично нанесён ущерб частным домовладениям и многоэтажным жилым домам Авиагородка. Пострадавших нет. Проверяются объекты городской инфраструктуры», написал он в Telegram.
Ранее член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ночные обстрелы Мелитополя украинскими военными производились из РСЗО большой дальности.
В общей сложности по городу выпустили 16—18 ракет.