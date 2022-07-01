Число раненых при обстреле Донецка со стороны ВСУ возросло до двух

Число раненых при обстреле Донецка украинскими боевиками возросло до двух, следует из данных представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Поступила дополнительная информация о ранении двух гражданских лиц — мужчины 1977 г. р. и женщины 1961 г. р. — в результате обстрела ВФУ Петровского района г. Донецка», — говорится в сообщении.

Кроме того, после массированного артобстрела со стороны украинской армии Ясиноватой в ДНР погиб мирный житель, ещё четыре женщины получили ранения.

Ранее в ДНР заявили, что ВСУ выпустили по столице республики несколько ракет из «Ураганов».

В период с 24 по 30 июня в ДНР погибли десять человек и получили ранения 42 мирных жителя.