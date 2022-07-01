В ЛНР заявили об открытии первой лаборатории ДНК-исследований
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Об этом сообщает Пятый канал.
«Сегодня знаменательный день: в экспертно-криминалистическом центре проведены первые генетические исследования в области криминалистики. Открытие лаборатории стало возможным благодаря совместным усилиям МВД Луганской Народной Республики (ЛНР) и МВД России», — сказала начальник экспертно-криминалистического центра МВД ЛНР Наталья Степанова.
По её словам, лаборатория оснащена современным аналитическим оборудованием.
Как отметила Степанова, исследования ДНК помогут повысить эффективность расследования и раскрытия преступлений.