В ЛНР заявили об открытии первой лаборатории ДНК-исследований

В Луганске открылась первая лаборатория ДНК-исследований.

Об этом сообщает Пятый канал.

«Сегодня знаменательный день: в экспертно-криминалистическом центре проведены первые генетические исследования в области криминалистики. Открытие лаборатории стало возможным благодаря совместным усилиям МВД Луганской Народной Республики (ЛНР) и МВД России», — сказала начальник экспертно-криминалистического центра МВД ЛНР Наталья Степанова.

По её словам, лаборатория оснащена современным аналитическим оборудованием.

Как отметила Степанова, исследования ДНК помогут повысить эффективность расследования и раскрытия преступлений.