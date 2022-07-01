В ЛНР заявили об открытии первой лаборатории ДНК-исследований

Короткая ссылка
В Луганске открылась первая лаборатория ДНК-исследований.
В ЛНР заявили об открытии первой лаборатории ДНК-исследований
  • Gettyimages.ru
  • © Andrew Brookes

Об этом сообщает Пятый канал.

«Сегодня знаменательный день: в экспертно-криминалистическом центре проведены первые генетические исследования в области криминалистики. Открытие лаборатории стало возможным благодаря совместным усилиям МВД Луганской Народной Республики (ЛНР) и МВД России», — сказала начальник экспертно-криминалистического центра МВД ЛНР Наталья Степанова.

По её словам, лаборатория оснащена современным аналитическим оборудованием.

Как отметила Степанова, исследования ДНК помогут повысить эффективность расследования и раскрытия преступлений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить