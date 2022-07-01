В ДНР заявили о снижении интенсивности обстрелов Донецка

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Заместитель главы Мининформации ДНР Даниил Безсонов в эфире Первого канала заявил, что интенсивность обстрелов Донецка заметно снизилась за последние пять дней.
В ДНР заявили о снижении интенсивности обстрелов Донецка
  • © РИА Новости / Сергей Аверин

«После работы, когда некоторые артиллерийские системы дальнобойные пришли из России к нам на помощь, также авиация... где-то, наверное, уже дней пять интенсивность конкретно по Донецку заметно снизилась», — цитирует его ТАСС.

Он также уточнил, что 95% обстрелов приходилось на светлое время суток, когда на улицах больше людей.

Ранее Безсонов заявил, что силы республики ведут наступательные действия в направлении Славянска.

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