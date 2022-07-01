В ДНР заявили о снижении интенсивности обстрелов Донецка
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«После работы, когда некоторые артиллерийские системы дальнобойные пришли из России к нам на помощь, также авиация... где-то, наверное, уже дней пять интенсивность конкретно по Донецку заметно снизилась», — цитирует его ТАСС.
Он также уточнил, что 95% обстрелов приходилось на светлое время суток, когда на улицах больше людей.
Ранее Безсонов заявил, что силы республики ведут наступательные действия в направлении Славянска.