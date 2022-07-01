В ЛНР уточнили, что ВСУ обстреляли Ровеньки из комплекса «Точка-У»

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В представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня уточнили, что обстрел населённого пункта Ровеньки утром был произведён с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», а не американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.
В ЛНР уточнили, что ВСУ обстреляли Ровеньки из комплекса «Точка-У»
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

Об этом говорится в Telegram-канале.

Отмечается, что было выпущено две ракеты с осколочно-фугасной боевой частью.

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