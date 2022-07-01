ВСУ обстреляли Пантелеймоновку и Ясиноватую

Короткая ссылка
Украинские военные произвели обстрел Пантелеймоновки в 06:30 мск и Ясиноватой в 06:30 и 06:45 мск.

Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Telegram-канале

По Пантелеймоновке с направления Новгородского выпустили три снаряда калибра 152 мм.

Ясиноватую обстреляли с направления Авдеевки. По населённому пункту выпустили три мины калибра 120 мм и четыре снаряда калибра 122 мм.

1 июля сообщалось, что ВСУ обстреляли Новобахмутовку в 04:00 мск. По населённому пункту выпустили пять снарядов калибра 155 мм.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить