ВСУ обстреляли Пантелеймоновку и Ясиноватую
Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Telegram-канале.
По Пантелеймоновке с направления Новгородского выпустили три снаряда калибра 152 мм.
Ясиноватую обстреляли с направления Авдеевки. По населённому пункту выпустили три мины калибра 120 мм и четыре снаряда калибра 122 мм.
1 июля сообщалось, что ВСУ обстреляли Новобахмутовку в 04:00 мск. По населённому пункту выпустили пять снарядов калибра 155 мм.