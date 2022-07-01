ВСУ обстреляли Пантелеймоновку и Ясиноватую

Украинские военные произвели обстрел Пантелеймоновки в 06:30 мск и Ясиноватой в 06:30 и 06:45 мск.

Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Telegram-канале.

По Пантелеймоновке с направления Новгородского выпустили три снаряда калибра 152 мм.

Ясиноватую обстреляли с направления Авдеевки. По населённому пункту выпустили три мины калибра 120 мм и четыре снаряда калибра 122 мм.

1 июля сообщалось, что ВСУ обстреляли Новобахмутовку в 04:00 мск. По населённому пункту выпустили пять снарядов калибра 155 мм.