Путин подарил Бердымухамедову скульптуру, сабли и шахматы

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Российский президент Владимир Путин в ходе визита в Ашхабад подарил экс-президенту Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову по случаю его 65-летия шахматы от златоустовских мастеров, две сабли и скульптуру «Возвращающийся наездник».
Путин подарил Бердымухамедову скульптуру, сабли и шахматы
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Скульптура «Возвращающийся наездник» была сделана правнуком петербургского скульптора Лансере.

В Ашхабаде проходит саммит каспийских государств. В нём примут участие главы России, Ирана, Азербайджана, Казахстана и Туркменистана.

Как заявил в преддверии саммита помощник президента России Юрий Ушаков, ожидается, что во время встречи в Ашхабаде будет подтверждён стратегический характер многостороннего сотрудничества на Каспии.

Подробнее — в материале RT.

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