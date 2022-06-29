Путин подарил Бердымухамедову скульптуру, сабли и шахматы
- РИА Новости
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Скульптура «Возвращающийся наездник» была сделана правнуком петербургского скульптора Лансере.
В Ашхабаде проходит саммит каспийских государств. В нём примут участие главы России, Ирана, Азербайджана, Казахстана и Туркменистана.
Как заявил в преддверии саммита помощник президента России Юрий Ушаков, ожидается, что во время встречи в Ашхабаде будет подтверждён стратегический характер многостороннего сотрудничества на Каспии.
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