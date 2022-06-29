Власти Херсонской области: Украина потеряла до 16% посевных площадей в период спецоперации

Руководитель департамента сельского хозяйства военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Игорь Григорьев заявил о том, что после освобождения Херсонской и Запорожской областей, а также части Донбасса Украина потеряла около 16% посевных площадей.

Об этом сообщает ТАСС.

«В лучшие годы Херсонская область собирала до 3 млн тонн (зерна. — RT). Если учесть, что Украина собирала порядка 60-70 млн тонн, то не сложно посчитать, что это 5%. Еще 6-7% — это Запорожская область. И та часть Донецкой и Луганской народных республик, которая тоже освобождена, это еще 3-4%. Мы с вами имеем уже 13-16%», — подсчитал Григорьев.

По его словам, это существенные потери для экономики любого государства.

Ранее заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что утверждения Украины о воровстве Россией украинского зерна являются ложью.