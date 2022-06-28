Рахмон и Путин обсудили расширение сотрудничества Таджикистана и России
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу лидера Таджикистана.
Как указали в пресс-службе, особое внимание президенты уделили развитию ситуации в Афганистане и обстановке на таджикско-афганской границе.
«В этом контексте Эмомали Рахмон и Владимир Путин обсудили вопросы расширения взаимодействия в сфере безопасности, в том числе по линии военного и военно-технического сотрудничества, а также в области оборонного строительства, особенно в части модернизации Вооруженных сил Таджикистана и укрепления охраны таджикско-афганской границы», — говорится в сообщении.
Собеседники обменялись мнениями по другим актуальным темам международной и региональной повестки.
Ранее Рахмон назвал Россию важным стратегическим партнёром страны.