Рахмон и Путин обсудили расширение сотрудничества Таджикистана и России

Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон на встрече в Душанбе обсудили расширение сотрудничества двух стран.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу лидера Таджикистана.

Как указали в пресс-службе, особое внимание президенты уделили развитию ситуации в Афганистане и обстановке на таджикско-афганской границе.

«В этом контексте Эмомали Рахмон и Владимир Путин обсудили вопросы расширения взаимодействия в сфере безопасности, в том числе по линии военного и военно-технического сотрудничества, а также в области оборонного строительства, особенно в части модернизации Вооруженных сил Таджикистана и укрепления охраны таджикско-афганской границы», — говорится в сообщении.

Собеседники обменялись мнениями по другим актуальным темам международной и региональной повестки.

Ранее Рахмон назвал Россию важным стратегическим партнёром страны.