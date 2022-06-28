Азаров передал архивные документы Музею истории Великой Отечественной войны в Белоруссии

Короткая ссылка
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, прибывший в Белоруссию с рабочей поездкой, передал архивные документы в Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны.
Азаров передал архивные документы Музею истории Великой Отечественной войны в Белоруссии
  • РИА Новости

Об этом сообщает sovainfo.ru.

В Самарской области захоронен Герой Советского Союза Николай Колычев, который принимал участие в освобождении Минска. Делегация привезла в том числе военный билет, фотографии и другие материалы, связанные с Колычевым.

«Мы чтим память об этом герое-освободителе. У нас общее великое прошлое, дружное настоящее, славное будущее. У нас общая история и общие герои. Поэтому я с удовольствием передаю архивные документы в музей», — заявил Азаров.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Волхове открыли стелу «Город воинской славы».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить