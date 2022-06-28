Азаров передал архивные документы Музею истории Великой Отечественной войны в Белоруссии

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, прибывший в Белоруссию с рабочей поездкой, передал архивные документы в Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает sovainfo.ru.

В Самарской области захоронен Герой Советского Союза Николай Колычев, который принимал участие в освобождении Минска. Делегация привезла в том числе военный билет, фотографии и другие материалы, связанные с Колычевым.

«Мы чтим память об этом герое-освободителе. У нас общее великое прошлое, дружное настоящее, славное будущее. У нас общая история и общие герои. Поэтому я с удовольствием передаю архивные документы в музей», — заявил Азаров.

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