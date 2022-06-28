Песков: киевские власти могут прекратить боевые действия, отдав ВСУ приказ сложить оружие
- AP
«Украинская сторона может всё прекратить до конца текущих суток: нужен приказ националистическим подразделениям сложить оружие, приказ украинским военным сложить оружие, нужно выполнить условия Российской Федерации. Всё может закончиться до конца суток», — сказал представитель Кремля.
Остальное — это уже «размышления главы украинского государства», добавил он.
Как ранее сообщило агентство Reuters со ссылкой на чиновников ЕС, украинский президент Владимир Зеленский заявил о желании завершить боевые действия на Украине к концу года, до начала зимы.