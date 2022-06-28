Песков: киевские власти могут прекратить боевые действия, отдав ВСУ приказ сложить оружие

Киевские власти могут прекратить боевые действия «до конца текущих суток», если украинским военным поступит приказ сложить оружие, а условия России будут выполнены. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Украинская сторона может всё прекратить до конца текущих суток: нужен приказ националистическим подразделениям сложить оружие, приказ украинским военным сложить оружие, нужно выполнить условия Российской Федерации. Всё может закончиться до конца суток», — сказал представитель Кремля.

Остальное — это уже «размышления главы украинского государства», добавил он.

Как ранее сообщило агентство Reuters со ссылкой на чиновников ЕС, украинский президент Владимир Зеленский заявил о желании завершить боевые действия на Украине к концу года, до начала зимы.