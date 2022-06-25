Экс-глава Погранслужбы Казахстана арестован на два месяца

Суд Алма-Аты отправил под стражу на два месяца бывшего заместителя председателя Комитета национальной безопасности, директора Пограничной службы Казахстана Дархана Дильманова.

Об этом сообщил телеканал «Хабар 24» со ссылкой на суд.

«В соответствии с постановлением следственного суда города Алма-Аты от 24 июня 2022 года ходатайство о санкционировании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворено», — говорится в сообщении.

Подозреваемый арестован на два месяца.

Как сообщает ТАСС, сотрудники Комитета национальной безопасности 22 июня задержали Дильманова в рамках досудебного расследования по фактам злоупотребления властью, выявленным на пограничных постах казахстанско-китайской границы.