Экс-глава Погранслужбы Казахстана арестован на два месяца

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Суд Алма-Аты отправил под стражу на два месяца бывшего заместителя председателя Комитета национальной безопасности, директора Пограничной службы Казахстана Дархана Дильманова.
Экс-глава Погранслужбы Казахстана арестован на два месяца
  • РИА Новости

Об этом сообщил телеканал «Хабар 24» со ссылкой на суд.

«В соответствии с постановлением следственного суда города Алма-Аты от 24 июня 2022 года ходатайство о санкционировании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворено», — говорится в сообщении.

Подозреваемый арестован на два месяца.

Как сообщает ТАСС, сотрудники Комитета национальной безопасности 22 июня задержали Дильманова в рамках досудебного расследования по фактам злоупотребления властью, выявленным на пограничных постах казахстанско-китайской границы.

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