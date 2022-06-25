Экс-глава Погранслужбы Казахстана арестован на два месяца
- РИА Новости
Об этом сообщил телеканал «Хабар 24» со ссылкой на суд.
«В соответствии с постановлением следственного суда города Алма-Аты от 24 июня 2022 года ходатайство о санкционировании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворено», — говорится в сообщении.
Подозреваемый арестован на два месяца.
Как сообщает ТАСС, сотрудники Комитета национальной безопасности 22 июня задержали Дильманова в рамках досудебного расследования по фактам злоупотребления властью, выявленным на пограничных постах казахстанско-китайской границы.