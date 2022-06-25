Жительница Мариуполя рассказала об обстрелах мирных граждан со стороны украинских военных

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Жительница освобождённого Мариуполя в беседе с RT рассказала об обстрелах мирных граждан со стороны украинских националистов.
Жительница Мариуполя рассказала об обстрелах мирных граждан со стороны украинских военных
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

«Они подъезжают на машине, постреляли-постреляли и поехали. Пожар, дом загорелся, а они внизу бегают и стреляют по нам. Мы тикали уже. Я, 70 лет, 20 км ползла, а они по нам стреляют. С высотки… А потом начали снайперы», — рассказала она.

Женщина отметила, что, пока жители Мариуполя 20 дней жили в подвале, украинские военные находились в девятиэтажном здании напротив и наносили удары по частному сектору.

Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что украинские военные выпустили по населённым пунктам республики четыре ракеты тактического комплекса «Точка-У».

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