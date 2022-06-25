Медведев допустил вхождение Молдавии в ЕС через присоединение к «новой Великой Румынии»

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Замглавы российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Молдавия может войти в ЕС, потеряв свой суверенитет и присоединившись к «новой Великой Румынии».
Медведев допустил вхождение Молдавии в ЕС через присоединение к «новой Великой Румынии»
  • РИА Новости
  • © Екатерина Штукина

Об этом он написал в Telegram, комментируя по просьбе ТАСС получение Кишинёвом статуса кандидата в ЕС.

«Молдавия встала в длинную очередь на вступление в ЕС, растянутую на десятилетия. В добрый путь! Но ведь хочется быстрее. Поэтому гораздо более актуальным становится другой способ получения членства в Евросоюзе: создание новой Великой Румынии (Romania Mare)», — отметил Медведев.

Он указал, что «румынские политики давно водят политические хороводы вокруг Молдавии».

23 июня саммит ЕС согласовал статус кандидатов на вступление для Украины и Молдавии.

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