Медведев допустил вхождение Молдавии в ЕС через присоединение к «новой Великой Румынии»
- РИА Новости
- © Екатерина Штукина
Об этом он написал в Telegram, комментируя по просьбе ТАСС получение Кишинёвом статуса кандидата в ЕС.
«Молдавия встала в длинную очередь на вступление в ЕС, растянутую на десятилетия. В добрый путь! Но ведь хочется быстрее. Поэтому гораздо более актуальным становится другой способ получения членства в Евросоюзе: создание новой Великой Румынии (Romania Mare)», — отметил Медведев.
Он указал, что «румынские политики давно водят политические хороводы вокруг Молдавии».
23 июня саммит ЕС согласовал статус кандидатов на вступление для Украины и Молдавии.