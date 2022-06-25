Более 6,5 тысячи московских волонтёров собирают гуманитарную помощь для беженцев ЛНР и ДНР

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В пресс-службе «Мосволонтёра» заявили, что гуманитарную помощь для беженцев из ЛНР и ДНР собирают более 6,5 тыс. московских волонтёров.
Более 6,5 тысячи московских волонтёров собирают гуманитарную помощь для беженцев ЛНР и ДНР

Об этом сообщает РИА Новости.

«К волонтёрскому корпусу акции «Москва помогает» присоединились уже более 6,5 тыс. добровольцев. Они принимают, сортируют и учитывают гуманитарную помощь», — отметили в организации.

Отмечается, что предметы первой необходимости на протяжении более четырёх месяцев приносят неравнодушные москвичи для жителей Донецкой и Луганской народных республик, вынужденных оставить свои дома.

В конце мая стало известно, что предприниматели Севастополя с начала спецоперации собрали более 10 т гуманитарной помощи для беженцев и жителей освобождённых территорий ДНР, ЛНР и Украины.

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