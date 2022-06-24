Глава российского МИД Сергей Лавров заявил , что развитие отношений Евросоюза с другими странами не создаёт рисков для России.

«Наша позиция всегда исходила из того, что Евросоюз не является военно-политическим блоком, поэтому, в отличие от Североатлантического альянса, развитие его отношений с любыми странами, которые того желают, не создают для нас каких-либо угроз и рисков», — сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Баку.

Лавров заявил об отсутствии рисков для России из-за отношений ЕС с Украиной и Молдавией

Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау пообещал Украине и Молдавии «активное сопровождение» на пути в ЕС.

23 июня глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что саммит ЕС согласовал статус кандидатов на вступление в союз для Украины и Молдавии.