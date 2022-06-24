Следователи СК России осмотрели место дислокации украинских подрывников в ДНР
24 июня 2022

Следователи СК России осмотрели место дислокации украинских подрывников в ДНР

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В ходе расследования уголовного дела об установке мин в акватории Азовского моря украинскими военными российские следователи осмотрели место дислокации украинских подрывников в Мангушском районе ДНР.

Видео осмотра размещено на официальном YouTube-канале СК России. В ходе мероприятия были обнаружены 20 неиспользованных мин, а также пять взрывоопасных предметов.

Следствием установлено, что минирование акватории производилось по приказу командира 91-го отряда заграждения ВСУ майора Вячеслава Харитоненко. Его подчинённые заминировали 45 км береговой черты. Местное население предупреждено не было.

В результате на мине подорвалось рыболовное судно, четверо моряков погибли. На одном из пляжей на мине подорвались пенсионерка и её внук. Оба гражданских погибли.

В ходе осмотра объекта была изъята документация подразделения. Харитоненко объявлен в межгосударственный розыск. Суд заочно избрал для него меру пресечения в виде ареста.

Ранее СК возбудил два уголовных дела против украинских военных по факту обстрела ЛНР и ДНР.

  