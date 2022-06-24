Минобороны России показало работу огнемётных систем «Солнцепёк» на Украине

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Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчётов тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк» на Украине.

В частности, на видео показан момент поражения украинских военных объектов.

В Минобороны России отметили, что укрыться от залпа «Солнцепёка» невозможно даже в окопах и блиндажах.

После попадания 200-килограммового снаряда в цель термобарическая смесь рассеивается в воздухе и взрывается под колоссальным давлением, создавая температуру в 3000 градусов.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчётов тактических ЗРК «Тор-М2» по целям ВСУ. Станции дальней разведки чаще всего обнаруживают беспилотники Bayraktar. Благодаря передовым радиолокационным системам комплекс «Тор-М2» может засечь и уничтожить воздушные цели в радиусе более 30 км.

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