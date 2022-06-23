Командир бригады «Пятнашка» Авидзба: освобождение Славянска станет сильной пощёчиной ВСУ

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Командир интернациональной бригады «Пятнашка» Герой ДНР Ахра Авидзба в стриме «Прекрасная Россия бу-бу-бу» высказался об интенсивных обстрелах Донецка со стороны ВСУ.
Командир бригады «Пятнашка» Авидзба: освобождение Славянска станет сильной пощёчиной ВСУ
  • AP

По его словам, противник бьёт по городу «не со здоровой» головой.

«Мы видим, что у них реально проблемы в Луганском направлении, в Харьковском направлении. Они пытаются растянуть наши войска по другому участку фронта... Я думаю, больше всего будет им пощёчина, когда Славянск будет нашим», — сказал он.

10 июня донецкий штаб территориальной обороны сообщил о продвижении сил ДНР и ЛНР в направлении Славянска.

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