Командир бригады «Пятнашка» Авидзба: освобождение Славянска станет сильной пощёчиной ВСУ

Командир интернациональной бригады «Пятнашка» Герой ДНР Ахра Авидзба в стриме «Прекрасная Россия бу-бу-бу» высказался об интенсивных обстрелах Донецка со стороны ВСУ.

По его словам, противник бьёт по городу «не со здоровой» головой.

«Мы видим, что у них реально проблемы в Луганском направлении, в Харьковском направлении. Они пытаются растянуть наши войска по другому участку фронта... Я думаю, больше всего будет им пощёчина, когда Славянск будет нашим», — сказал он.

10 июня донецкий штаб территориальной обороны сообщил о продвижении сил ДНР и ЛНР в направлении Славянска.