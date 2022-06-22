Глава МИД Молдавии заявил, что присоединение страны к ЕС может занять более 10 лет

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Процесс евроинтеграции Молдавии может занять более десяти лет, заявил в эфире телеканала Moldova 1 вице-премьер, глава МИД республики Николай Попеску.
Глава МИД Молдавии заявил, что присоединение страны к ЕС может занять более 10 лет
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«Наш процесс присоединения к ЕС будет длиться годы, возможно, десятилетие, возможно, и дольше. Всё это время мы будем продолжать работу по реинтеграции Приднестровья», — цитирует его РИА Новости.

Министр отметил, что рассчитывает на возможность воспользоваться преимуществами членства в ЕС после вступления страны в союз.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия приняла решение рекомендовать предоставление Молдавии статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

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