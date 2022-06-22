Петровский телецентр в Донецке получил повреждения из-за обстрела со стороны ВСУ
- AP
«На сегодняшний день вследствие обстрелов сильные повреждения получил телецентр на Петровке, поэтому схемы вещания изменены — вещание с этого телецентра приостановлено. Цифровые каналы сейчас в эфире, аналоговых нет. Сама вышка стоит, но достаточно сильно повреждены аппаратные, часть оборудования нам удалось эвакуировать», — рассказал он.
В Донецке доступны 38 каналов, отметил Чеботарёв. В остальных городах и районах доступно от 10 до 20 каналов.
«К работам в Петровском районе приступим, когда хоть чуть-чуть стихнут обстрелы, потому что по территории там прилетает до сих пор, всего с начала месяца было около 50 прилётов. В данном случае, я думаю, что били целенаправленно: огонь вёлся с двух направлений и большое число боеприпасов. До этого там прилетало эпизодически», — добавил замдиректора телецентра.
Утром 22 июня сообщалось, что украинские военные произвели обстрел Киевского и Петровского районов Донецка: по Киевскому району выпустили 14 мин калибра 120 мм, по Петровскому — семь снарядов калибра 152 мм.