Петровский телецентр в Донецке получил повреждения из-за обстрела со стороны ВСУ

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В Донецке из-за обстрелов со стороны украинской армии получил повреждения телецентр в Петровском районе города, сообщил Донецкому агентству новостей заместитель директора ГУП ДНР «Радиотелевизионный передающий центр» Александр Чеботарёв.
Петровский телецентр в Донецке получил повреждения из-за обстрела со стороны ВСУ
  • AP

«На сегодняшний день вследствие обстрелов сильные повреждения получил телецентр на Петровке, поэтому схемы вещания изменены — вещание с этого телецентра приостановлено. Цифровые каналы сейчас в эфире, аналоговых нет. Сама вышка стоит, но достаточно сильно повреждены аппаратные, часть оборудования нам удалось эвакуировать», — рассказал он.

В Донецке доступны 38 каналов, отметил Чеботарёв. В остальных городах и районах доступно от 10 до 20 каналов.

«К работам в Петровском районе приступим, когда хоть чуть-чуть стихнут обстрелы, потому что по территории там прилетает до сих пор, всего с начала месяца было около 50 прилётов. В данном случае, я думаю, что били целенаправленно: огонь вёлся с двух направлений и большое число боеприпасов. До этого там прилетало эпизодически», — добавил замдиректора телецентра.

Утром 22 июня сообщалось, что украинские военные произвели обстрел Киевского и Петровского районов Донецка: по Киевскому району выпустили 14 мин калибра 120 мм, по Петровскому — семь снарядов калибра 152 мм.

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