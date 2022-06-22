Петровский телецентр в Донецке получил повреждения из-за обстрела со стороны ВСУ

В Донецке из-за обстрелов со стороны украинской армии получил повреждения телецентр в Петровском районе города, сообщил Донецкому агентству новостей заместитель директора ГУП ДНР «Радиотелевизионный передающий центр» Александр Чеботарёв.

«На сегодняшний день вследствие обстрелов сильные повреждения получил телецентр на Петровке, поэтому схемы вещания изменены — вещание с этого телецентра приостановлено. Цифровые каналы сейчас в эфире, аналоговых нет. Сама вышка стоит, но достаточно сильно повреждены аппаратные, часть оборудования нам удалось эвакуировать», — рассказал он.

В Донецке доступны 38 каналов, отметил Чеботарёв. В остальных городах и районах доступно от 10 до 20 каналов.

«К работам в Петровском районе приступим, когда хоть чуть-чуть стихнут обстрелы, потому что по территории там прилетает до сих пор, всего с начала месяца было около 50 прилётов. В данном случае, я думаю, что били целенаправленно: огонь вёлся с двух направлений и большое число боеприпасов. До этого там прилетало эпизодически», — добавил замдиректора телецентра.

Утром 22 июня сообщалось, что украинские военные произвели обстрел Киевского и Петровского районов Донецка: по Киевскому району выпустили 14 мин калибра 120 мм, по Петровскому — семь снарядов калибра 152 мм.