Женщина и ребёнок погибли в результате обстрела Ровнополя в ДНР со стороны ВСУ

Женщина и ребёнок погибли в результате обстрела села Ровнополь в Донецкой Народной Республике со стороны Вооружённых сил Украины.

Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Отмечается, что по оперативным линиям СЦКК ДНР поступила информация о гибели женщины 2001 года рождения и её ребёнка 2022 года рождения в результате прямого попадания боеприпаса украинских войск в жилой дом в селе Ровнополь Волновахского района.

Ранее украинские военные обстреляли Стаханов из ракетного комплекса «Точка-У».