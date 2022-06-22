Женщина и ребёнок погибли в результате обстрела Ровнополя в ДНР со стороны ВСУ
- AP
Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Отмечается, что по оперативным линиям СЦКК ДНР поступила информация о гибели женщины 2001 года рождения и её ребёнка 2022 года рождения в результате прямого попадания боеприпаса украинских войск в жилой дом в селе Ровнополь Волновахского района.
Ранее украинские военные обстреляли Стаханов из ракетного комплекса «Точка-У».