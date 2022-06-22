Женщина и ребёнок погибли в результате обстрела Ровнополя в ДНР со стороны ВСУ

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Женщина и ребёнок погибли в результате обстрела села Ровнополь в Донецкой Народной Республике со стороны Вооружённых сил Украины.
Женщина и ребёнок погибли в результате обстрела Ровнополя в ДНР со стороны ВСУ
  • AP

Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Отмечается, что по оперативным линиям СЦКК ДНР поступила информация о гибели женщины 2001 года рождения и её ребёнка 2022 года рождения в результате прямого попадания боеприпаса украинских войск в жилой дом в селе Ровнополь Волновахского района.

Ранее украинские военные обстреляли Стаханов из ракетного комплекса «Точка-У».

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