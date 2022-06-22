В Херсонской области усилят меры безопасности после покушения на главу Чернобаевки Юрия Турулёва. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя областной военно-гражданской администрации (ВГА).

«С сегодняшнего дня меры безопасности будут ещё усилены. Широкий спектр мер [будет введён]», — сказал он.

Также в пресс-службе ВГА сообщили, что специалисты осмотрели прилегающую территорию к месту, где с помощью фугасного снаряда было совершено покушение на главу Чернобаевки. Других взрывчатых веществ не обнаружено.

«Всю местность проверить невозможно, но рядом с местом взрыва проверили, там всё хорошо», — заявили в пресс-службе.

Ранее глава Чернобаевки Юрий Турулёв в эфире телеканала «Вести Крым» рассказал, что при покушении он получил осколочные ранения и лёгкую контузию.