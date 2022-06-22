РИА Новости: в Херсонской области совершено покушение на главу Чернобаевки

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На главу военно-гражданской администрации Чернобаевки Херсонской области Юрия Турулёва совершено покушение, сообщили РИА Новости в администрации посёлка.
РИА Новости: в Херсонской области совершено покушение на главу Чернобаевки
  • РИА Новости

«Сегодня утром, когда, выехав на работу, он проезжал по улице, произошёл взрыв», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что Турулёв получил лёгкие осколочные ранения, находившаяся с ним охрана не пострадала.

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