В ДНР заявили о гибели одного человека и 14 пострадавших от обстрелов ВСУ за сутки

Короткая ссылка
За прошедшие сутки на территории ДНР от обстрелов погиб один мирный житель, ещё 14 человек получили ранения. Об этом сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
В ДНР заявили о гибели одного человека и 14 пострадавших от обстрелов ВСУ за сутки
  • © РИА Новости / Сергей Аверин

«За минувшие сутки, с 08:00 21 июня до 08:00 22 июня, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погиб один человек и ещё 14 мирных жителей получили ранения», — говорится в сообщении в Telegram.

Ранее стало известно, что военные Украины обстреляли Киевский и Петровский районы Донецка в 05:00 мск.

По Киевскому району выпустили 14 мин калибра 120 мм, по Петровскому — семь снарядов калибра 152 мм.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить