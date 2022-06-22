В ДНР заявили о гибели одного человека и 14 пострадавших от обстрелов ВСУ за сутки

За прошедшие сутки на территории ДНР от обстрелов погиб один мирный житель, ещё 14 человек получили ранения. Об этом сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

«За минувшие сутки, с 08:00 21 июня до 08:00 22 июня, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погиб один человек и ещё 14 мирных жителей получили ранения», — говорится в сообщении в Telegram.

Ранее стало известно, что военные Украины обстреляли Киевский и Петровский районы Донецка в 05:00 мск.

По Киевскому району выпустили 14 мин калибра 120 мм, по Петровскому — семь снарядов калибра 152 мм.