Мэр Донецка сообщил о задымлении в районе площади после обстрелов ВСУ

Вооружённые силы Украины обстреляли Киевский район Донецка, в результате в районе площади Шахтёрской зафиксировано сильное задымление. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин.

«Обстрелы Киевского района продолжаются. Горожане наблюдают сильное задымление в районе площади Шахтёрской», — написал он в своём Telegram-канале.

Также в представительстве ДНР в СЦКК заявили, что украинские войска в 16:37 выпустили по Киевскому району Донецка 13 снарядов «натовского» калибра 155 мм.

Ранее один человек погиб и два пострадали в результате обстрела Макеевки в Донецкой Народной Республике со стороны Вооружённых сил Украины.