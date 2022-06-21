Мэр Донецка сообщил о задымлении в районе площади после обстрелов ВСУ

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Вооружённые силы Украины обстреляли Киевский район Донецка, в результате в районе площади Шахтёрской зафиксировано сильное задымление. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин.
Мэр Донецка сообщил о задымлении в районе площади после обстрелов ВСУ
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

«Обстрелы Киевского района продолжаются. Горожане наблюдают сильное задымление в районе площади Шахтёрской», — написал он в своём Telegram-канале. 

Также в представительстве ДНР в СЦКК заявили, что украинские войска в 16:37 выпустили по Киевскому району Донецка 13 снарядов «натовского» калибра 155 мм.

Ранее один человек погиб и два пострадали в результате обстрела Макеевки в Донецкой Народной Республике со стороны Вооружённых сил Украины.

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