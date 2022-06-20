Число пострадавших при обстреле Макеевки в ДНР со стороны ВСУ возросло до трёх

Число пострадавших при обстреле Макеевки в Донецкой Народной Республике со стороны Вооружённых сил Украины возросло до трёх.

Об этом говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о третьем пострадавшем гражданском лице в результате обстрела ВФУ Червоногвардейского района Макеевки — женщине 1986 года рождения», — заявили в представительстве.

До этого в ДНР сообщили, что украинские войска обстреляли Макеевку из реактивной системы залпового огня «Ураган».