Число пострадавших при обстреле Макеевки в ДНР со стороны ВСУ возросло до трёх

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Число пострадавших при обстреле Макеевки в Донецкой Народной Республике со стороны Вооружённых сил Украины возросло до трёх.
Число пострадавших при обстреле Макеевки в ДНР со стороны ВСУ возросло до трёх
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о третьем пострадавшем гражданском лице в результате обстрела ВФУ Червоногвардейского района Макеевки — женщине 1986 года рождения», — заявили в представительстве.

До этого в ДНР сообщили, что украинские войска обстреляли Макеевку из реактивной системы залпового огня «Ураган».

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