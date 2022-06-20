Кадыров сообщил об освобождении посёлка Тошковка в ЛНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении посёлка Тошковка в Луганской Народной Республике.

«Мой дорогой брат Герой России Замид Чалаев, командующий подразделениями в Луганском направлении, отчитался об освобождении от нацистской нечисти населённого пункта Тошковка», — написал он в Telegram.

Ранее Кадыров заявил, что украинские СМИ замалчивают информацию об успешном продвижении союзных сил России и Донецкой и Луганской народных республик.

По его словам, украинской стороне необходимо «рисовать выгодную картину» перед Западом.