Кадыров сообщил об освобождении посёлка Тошковка в ЛНР

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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении посёлка Тошковка в Луганской Народной Республике.
Кадыров сообщил об освобождении посёлка Тошковка в ЛНР
  • РИА Новости

«Мой дорогой брат Герой России Замид Чалаев, командующий подразделениями в Луганском направлении, отчитался об освобождении от нацистской нечисти населённого пункта Тошковка», — написал он в Telegram.

Ранее Кадыров заявил, что украинские СМИ замалчивают информацию об успешном продвижении союзных сил России и Донецкой и Луганской народных республик.

По его словам, украинской стороне необходимо «рисовать выгодную картину» перед Западом.

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