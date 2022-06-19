В результате обстрела Макеевки со стороны армии Украины погиб мирный житель

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Украинская армия обстреляла домостроения и газопровод в Червоногвардейском районе Макеевки, погиб мирный житель, две женщины ранены. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
В результате обстрела Макеевки со стороны армии Украины погиб мирный житель
  • AP

«В результате обстрела с позиций украинских боевиков по ул. Садовой и ул. Полевой разбит целый ряд домостроений, перебит газопровод, сгорели гражданские автомобили. Погиб мирный житель, ранения получили ещё две женщины», — заявили в штабе.

В настоящее время сапёры работают с обломками ракет РСЗО БМ-27 «Ураган».

Также, по информации представительства ЛНР в СЦКК, украинская армия в 19:10 выпустила ракету «Точка-У» по населённому пункту Хорошее в Луганской Народной Республике.

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