Горняков обесточенной после обстрела ВСУ шахты имени Засядько подняли на поверхность

Горняков шахты имени Засядько в столице Донецкой Народной Республики, которая оказалась обесточена в результате обстрела со стороны украинских военных, подняли на поверхность.

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