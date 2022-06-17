Горняков обесточенной после обстрела ВСУ шахты имени Засядько подняли на поверхность

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Горняков шахты имени Засядько в столице Донецкой Народной Республики, которая оказалась обесточена в результате обстрела со стороны украинских военных, подняли на поверхность.
Горняков обесточенной после обстрела ВСУ шахты имени Засядько подняли на поверхность
  • Gettyimages.ru
  • © Admir Dervisevic / EyeEm

«Благодаря профессионализму и оперативной работе специалистов горняки на шахте имени Засядько подняты на поверхность», — говорится в заявлении штаба территориальной обороны ДНР.

Ранее стало известно об обесточивании шахты имени Засядько при обстреле со стороны ВСУ. Под землёй оказались 76 горняков.

12 июня шахта имени Скочинского оказалась обесточена из-за обстрелов со стороны украинских военных, на предприятии удалось провести эвакуацию персонала. 

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