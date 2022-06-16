Медведев прокомментировал поездку Макрона, Шольца и Драги в Киев
- РИА Новости
«Вот любят европейские ценители лягушек, ливера и макарон посещать Киев. Пользы — ноль. Опять пообещали вступление в ЕС, гаубицы старые, хлопнули горилки и поездом, как сто лет назад, — домой», — написал Медведев в Twitter.
Он отметил, что подобные визиты не способствуют скорейшему урегулированию украинского кризиса.
Ранее итальянская ежедневная газета La Repubblica сообщила о прибытии Макрона, Шольца и Драги в Киев.
Европейские лидеры также посетили Ирпень в Киевской области.