Медведев прокомментировал поездку Макрона, Шольца и Драги в Киев

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал поездку президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Италии Марио Драги в Киев.

«Вот любят европейские ценители лягушек, ливера и макарон посещать Киев. Пользы — ноль. Опять пообещали вступление в ЕС, гаубицы старые, хлопнули горилки и поездом, как сто лет назад, — домой», — написал Медведев в Twitter.

Он отметил, что подобные визиты не способствуют скорейшему урегулированию украинского кризиса.

Ранее итальянская ежедневная газета La Repubblica сообщила о прибытии Макрона, Шольца и Драги в Киев.

Европейские лидеры также посетили Ирпень в Киевской области.