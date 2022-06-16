Заммэра Горловки: все города ДНР перешли на почасовой график водоснабжения

Первый заместитель главы администрации Горловки Павел Калиниченко в беседе с RT рассказал о критической ситуации с водоснабжением в Донецкой Народной Республике.

По словам заммэра Горловки, все города Донецкой Народной Республики перешли на почасовой график подачи воды, она подаётся раз в два-три дня.

«Водовод канала Северский Донец — Донбасс начинается с Горловки. Все три насосных подъёма, которые обеспечивают подачу воды из водохранилища, заминированы. С начала спецоперации была прекращена подача воды в Горловку и далее в республику», — заявил Калиниченко.

Заместитель главы Горловки добавил, что с 24 февраля усилилась периодичность обстрелов города.

«Нет ни единого места в Горловке, которое было бы безопасно. И центр города, и его окраины, и прилегающие города подвергаются сильным обстрелам. Снаряды прилетают в любую часть города», — пояснил Калиниченко.

Как ранее сообщал RT, представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что украинские войска за сутки 64 раза обстреляли территорию республики.