В «Ростехе» рассказали о работе российских РЭБ в зоне боевых действий

Госкорпорация «Ростех» рассказала о работе системы радиоэлектронной борьбы российского производства. По информации пресс-службы, РЭБ оставили ВС Украины «без глаз и ушей».

«Самые разные системы РЭБ сейчас успешно проходят проверку боем: глушат каналы связи противника, системы наведения, оставляя их без «глаз» и «ушей». Также подтверждают способность эффективно бороться с беспилотниками, подавлять каналы управления и передачи данных между оператором и дроном, спутниковую навигацию», — передаёт РИА Новости сообщение «Ростеха».

Ранее «Ростех» сообщил, что в зоне боевых действий активно используются дроны-камикадзе российского производства «Куб» и «Ланцет». Беспилотники быстры, бесшумны, просты в применении, способны преодолевать десятки километров и обладают высокой точностью.