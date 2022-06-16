В «Ростехе» рассказали о работе российских РЭБ в зоне боевых действий

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Госкорпорация «Ростех» рассказала о работе системы радиоэлектронной борьбы российского производства. По информации пресс-службы, РЭБ оставили ВС Украины «без глаз и ушей».

«Самые разные системы РЭБ сейчас успешно проходят проверку боем: глушат каналы связи противника, системы наведения, оставляя их без «глаз» и «ушей». Также подтверждают способность эффективно бороться с беспилотниками, подавлять каналы управления и передачи данных между оператором и дроном, спутниковую навигацию», — передаёт РИА Новости сообщение «Ростеха».

Ранее «Ростех» сообщил, что в зоне боевых действий активно используются дроны-камикадзе российского производства «Куб» и «Ланцет». Беспилотники быстры, бесшумны, просты в применении, способны преодолевать десятки километров и обладают высокой точностью.

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