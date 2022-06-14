Депутат Фёдоров: Россия может отозвать признание независимости Литвы, Эстонии и Украины
«Это мы только начали с Литвы. И понятно почему: Литва более опасна для Российской Федерации в плане ситуации, связанной с Калининградской областью, и в противостоянии с НАТО и США. Поэтому сейчас важнее Литва, но это не означает, что на ней мы остановимся», — заявил он.
Ранее Евгений Фёдоров внёс в Госдуму законопроект об отмене постановления Госсовета СССР «О признании независимости Литовской Республики».
В пояснительной записке депутат отметил, что постановление является незаконным, поскольку документ принят «неконституционным органом» и с нарушением требований ряда статей Конституции СССР.