В Киргизии сообщили о перестрелке с таджикскими пограничниками

На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками двух стран. Об этом информирует Пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности.

«14 июня 2022 года на киргизско-таджикском участке государственной границы произошла перестрелка между пограничными нарядами Киргизской Республики и Республики Таджикистан», — цитирует слова ведомства ТАСС.

Информация о погибших и пострадавших пока не поступала.

Ранее стало известно, что семь человек погибли и семеро пострадали при наезде грузовика на здание таможенного поста «Чечме» в Баткенской области Киргизии, граничащей с Таджикистаном.