Украинские войска выпустили ещё 25 ракет из «Града» по Донецку

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Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что украинские войска выпустили ещё 25 ракет из «Града» по Донецку.
Украинские войска выпустили ещё 25 ракет из «Града» по Донецку
  • AP

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14:03 — населённый пункт Орловка — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Вместе с этим представительство добавило, что в 13:57 войска Украины выпустили по Куйбышевскому району города пять ракет из «Града».

Ранее мэр Донецка сообщил о ранении 13 человек при обстреле Будённовского района города. При этом в штабе территориальной обороны ДНР заявили, что в результате обстрела ВСУ рынка в Будённовском районе города погибли три человека.

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