Власти Грузии станут новыми владельцами «Боржоми»

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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства заявил, что грузинский кабмин завершил переговоры о передаче пакета акций компании, владеющей заводом по разливу минеральной воды «Боржоми», и теперь государство станет совладельцем предприятия.
Власти Грузии станут новыми владельцами «Боржоми»
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«Мы успешно завершили переговоры с акционерами «Боржоми», и наше государство, правительство Грузии станет акционером той группы, которая владеет заводом «Боржоми». Акции нам будут переданы безвозмездно. После этого наше государство станет совладельцем нашего, как говорится, национального достояния, гордости — «Боржоми», — цитирует его ТАСС.

В апреле компания «Боржоми» сообщила о временной приостановке производства в Грузии из-за финансовых трудностей.

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