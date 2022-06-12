Минобороны: более 7,5 тысячи человек эвакуированы в Россию из ЛНР, ДНР и с Украины
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«Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 7594 человека», — сказал Мизинцев.
По его словам, среди эвакуированных 1346 детей.
Ранее стало известно, что предприниматели Севастополя с начала спецоперации собрали более 10 т гуманитарной помощи для беженцев и жителей освобождённых территорий ДНР, ЛНР и Украины.