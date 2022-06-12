Минобороны: более 7,5 тысячи человек эвакуированы в Россию из ЛНР, ДНР и с Украины

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За прошедшие сутки в Россию из ДНР, ЛНР и с Украины эвакуировались 7594 человека, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Минобороны: более 7,5 тысячи человек эвакуированы в Россию из ЛНР, ДНР и с Украины
  • globallookpress.com
  • © V Ictor/XinHua

«Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 7594 человека», — сказал Мизинцев.

По его словам, среди эвакуированных 1346 детей.

Ранее стало известно, что предприниматели Севастополя с начала спецоперации собрали более 10 т гуманитарной помощи для беженцев и жителей освобождённых территорий ДНР, ЛНР и Украины.

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