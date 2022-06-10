В ряде освобождённых регионов ЛНР сократили срок действия комендантского часа

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Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал указ, которым в ряде освобождённых регионов ЛНР сокращается срок действия комендантского часа.
В ряде освобождённых регионов ЛНР сократили срок действия комендантского часа
  • РИА Новости

Об этом сообщает Луганский информационный центр.

«Распространить действие режима комендантского часа с 23:00 до 04:00, введённого указом главы ЛНР от 28 июля 2016 года, на территорию ЛНР... освобождённую после 19 февраля 2022 года, за исключением территорий, указанных в п. 2 настоящего указа», — отмечается в тексте.

Уточняется, что указом устанавливается действие комендантского часа с 21:00 до 05:00 на территориях, «находящихся в границах административно-территориального подчинения Кременскому району ЛНР, городу Лисичанску ЛНР, Попаснянскому району ЛНР, городу Рубежное ЛНР, городу Северодонецку ЛНР».

Ранее Пасечник заявил, что около 80% пенсионеров на освобождённых территориях республики уже получают выплаты.

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