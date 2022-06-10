Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку 40 ракет из РСЗО «Град»
Украинские военные в 10:58 мск выпустили по Донецку 40 ракет из РСЗО «Град», сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
- РИА Новости
- © Сергей Аверин
Накануне вечером в ДНР сообщили, что в результате обстрела украинскими военными Новобахмутовки погибли два человека.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен