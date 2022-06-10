Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку 40 ракет из РСЗО «Град»

Украинские военные в 10:58 мск выпустили по Донецку 40 ракет из РСЗО «Град», сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

РИА Новости

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Накануне вечером в ДНР сообщили, что в результате обстрела украинскими военными Новобахмутовки погибли два человека.