Минобороны: более 20 тысяч человек эвакуированы в Россию из ЛНР, ДНР и с Украины

За прошедшие сутки в Россию из ДНР, ЛНР и с Украины эвакуировались 20 733 человека, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 20 733 человека», — сказал Мизинцев.

По его словам, среди эвакуированных 2880 детей.

Ранее стало известно, что предприниматели Севастополя с начала спецоперации собрали более 10 т гуманитарной помощи для беженцев и жителей освобождённых территорий ДНР, ЛНР и Украины.