Минобороны: более 20 тысяч человек эвакуированы в Россию из ЛНР, ДНР и с Украины
- РИА Новости
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«Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 20 733 человека», — сказал Мизинцев.
По его словам, среди эвакуированных 2880 детей.
Ранее стало известно, что предприниматели Севастополя с начала спецоперации собрали более 10 т гуманитарной помощи для беженцев и жителей освобождённых территорий ДНР, ЛНР и Украины.