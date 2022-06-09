Лавров не сомневается в нормализации отношений Армении и Азербайджана

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Нет сомнений в достижении окончательных договорённостей по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров не сомневается в нормализации отношений Армении и Азербайджана
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«Но нет сомнений, что будут и окончательные договорённости. Мы этому всячески стараемся способствовать... Убеждён, что другого пути, кроме полной нормализации отношений, не существует», — сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

По его словам, существует общее понимание того, что процесс нормализации отношений движется.

Он добавил, что в этом вопросе достигаются существенные позитивные результаты.

Также Лавров отметил готовность Москвы помогать заключению мирного договора между Ереваном и Баку.

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