Лавров не сомневается в нормализации отношений Армении и Азербайджана
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«Но нет сомнений, что будут и окончательные договорённости. Мы этому всячески стараемся способствовать... Убеждён, что другого пути, кроме полной нормализации отношений, не существует», — сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.
По его словам, существует общее понимание того, что процесс нормализации отношений движется.
Он добавил, что в этом вопросе достигаются существенные позитивные результаты.
Также Лавров отметил готовность Москвы помогать заключению мирного договора между Ереваном и Баку.