Трое жителей Стаханова в ЛНР погибли в результате обстрела «Градами» со стороны ВСУ

Три человека погибли в городе Стаханове Луганской Народной Республики из-за обстрелов со стороны ВСУ, сообщила Генпрокуратура ЛНР.

Как пишет ТАСС, украинские военные обстреляли город в 05:00 из РСЗО «Град».

«В результате обстрела погибли не менее трёх мирных жителей, а также повреждены жилые дома, в том числе в результате прямого попадания произошло обрушение двух подъездов многоквартирного жилого дома», — сообщила прокуратура.

Следователи выехали в Стаханов для фиксации последствий обстрела.

Утром 9 июня в ЛНР сообщили, что украинские войска обстреляли Стаханов: было выпущено 20 снарядов из РСЗО.