Трое жителей Стаханова в ЛНР погибли в результате обстрела «Градами» со стороны ВСУ

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Три человека погибли в городе Стаханове Луганской Народной Республики из-за обстрелов со стороны ВСУ, сообщила Генпрокуратура ЛНР.
Трое жителей Стаханова в ЛНР погибли в результате обстрела «Градами» со стороны ВСУ
  • РИА Новости
  • © Виктор Антонюк

Как пишет ТАСС, украинские военные обстреляли город в 05:00 из РСЗО «Град».

«В результате обстрела погибли не менее трёх мирных жителей, а также повреждены жилые дома, в том числе в результате прямого попадания произошло обрушение двух подъездов многоквартирного жилого дома», — сообщила прокуратура.

Следователи выехали в Стаханов для фиксации последствий обстрела.

Утром 9 июня в ЛНР сообщили, что украинские войска обстреляли Стаханов: было выпущено 20 снарядов из РСЗО.

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