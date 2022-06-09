Трое жителей Стаханова в ЛНР погибли в результате обстрела «Градами» со стороны ВСУ
- РИА Новости
- © Виктор Антонюк
Как пишет ТАСС, украинские военные обстреляли город в 05:00 из РСЗО «Град».
«В результате обстрела погибли не менее трёх мирных жителей, а также повреждены жилые дома, в том числе в результате прямого попадания произошло обрушение двух подъездов многоквартирного жилого дома», — сообщила прокуратура.
Следователи выехали в Стаханов для фиксации последствий обстрела.
Утром 9 июня в ЛНР сообщили, что украинские войска обстреляли Стаханов: было выпущено 20 снарядов из РСЗО.