ОНК Москвы поделилась опытом защиты прав человека с тюремным ведомством ДНР
- РИА Новости
Как отметил Волков в беседе с RT, в совещании приняли участие представители ФСИН и директор ГСИН ДНР Юрий Дорошенко, а также российские правозащитники.
«В ходе совещания мы поделились опытом защиты прав человека в местах лишения свободы, взаимодействия с сотрудниками ФСИН России уполномоченными по правам человека, Общественной палаты», — сказал глава столичной ОНК.
На встрече говорили об особенностях пенитенциарных систем России и ДНР, а также актуальных проблемах в этой сфере.
Он заключил, что ОНК намерена наращивать взаимодействие с институтами гражданского общества Донецкой Народной Республики.