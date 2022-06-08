ОНК Москвы поделилась опытом защиты прав человека с тюремным ведомством ДНР

В Донецке прошло рабочее совещание между службами исполнения наказания Российской Федерации и Донецкой Народной Республики, в котором также приняли участие глава ОНК Москвы Георгий Волков и член Общественного совета ФСИН России Алексей Мельников.

Как отметил Волков в беседе с RT, в совещании приняли участие представители ФСИН и директор ГСИН ДНР Юрий Дорошенко, а также российские правозащитники.

«В ходе совещания мы поделились опытом защиты прав человека в местах лишения свободы, взаимодействия с сотрудниками ФСИН России уполномоченными по правам человека, Общественной палаты», — сказал глава столичной ОНК.

На встрече говорили об особенностях пенитенциарных систем России и ДНР, а также актуальных проблемах в этой сфере.

Он заключил, что ОНК намерена наращивать взаимодействие с институтами гражданского общества Донецкой Народной Республики.