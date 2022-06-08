Глава ВГА Мелитополя: в городе решены проблемы незаконного оружия у населения и мародёрства
Данильченко сообщила в интервью ТАСС, что после освобождения города от вооружённых формирований Украины, жителей призвали сдать имеющееся оружие представителям военной комендатуры, и люди самостоятельно принесли его, потому что на сегодняшний день необходимости в таких способах защиты у них нет.
«Мародёрство было в первые дни, когда город обстреливали вооружённые формирования Украины, тогда недобросовестные граждане пытались воспользоваться ситуацией. Но этот вопрос быстро решили. Сейчас город живёт обычной мирной жизнью, мы обеспечиваем безопасность горожан, детей», — цитирует главу ВГА Мелитополя ТАСС.
За безопасностью на территории Мелитополя сейчас следят Вооружённые силы России, Народная милиция и казачьи дружины.