Глава ВГА Мелитополя: в городе решены проблемы незаконного оружия у населения и мародёрства

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Глава военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко сообщила о мерах, которые принимают власти для обеспечения безопасности в городе. В частности, были решены проблемы наличия у населения незаконно приобретённого оружия и мародёрства.

Данильченко сообщила в интервью ТАСС, что после освобождения города от вооружённых формирований Украины, жителей призвали сдать имеющееся оружие представителям военной комендатуры, и люди самостоятельно принесли его, потому что на сегодняшний день необходимости в таких способах защиты у них нет.

«Мародёрство было в первые дни, когда город обстреливали вооружённые формирования Украины, тогда недобросовестные граждане пытались воспользоваться ситуацией. Но этот вопрос быстро решили. Сейчас город живёт обычной мирной жизнью, мы обеспечиваем безопасность горожан, детей», — цитирует главу ВГА Мелитополя ТАСС.

За безопасностью на территории Мелитополя сейчас следят Вооружённые силы России, Народная милиция и казачьи дружины.

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