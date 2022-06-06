Два человека пострадали при попадании снаряда на территорию горводоканала в Донецке
В результате попадания снаряда ВСУ на территорию горводоканала в центре Донецка пострадали два человека. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны республики.
- РИА Новости
«В результате обстрела ВФУ в Донецке, ул. Щорса 110, получили ранения двое мужчин», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что сотрудники Донецкого горводоканала пострадали при обстреле со стороны Вооружённых сил Украины.
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