Росгвардия задержала 11 военных и 49 пособников ВСУ за два месяца

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Росгвардия задержала 11 военных и 49 пособников Вооружённых сил Украины в Харьковской области, ДНР и ЛНР за два месяца. Об этом информирует пресс-служба ведомства.
Росгвардия задержала 11 военных и 49 пособников ВСУ за два месяца
  • РИА Новости

«В Харьковской области, а также на территориях ЛНР и ДНР войсковые разведчики Росгвардии в апреле и мае 2022 года задержали двух сотрудников СБУ, 11 военнослужащих ВСУ, 49 пособников ВСУ», — цитирует сообщение ТАСС.

Также были задержаны семь пособников националистических формирований и четверых корректировщиков артиллерийского огня.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали украинского рецидивиста в Запорожской области, проверяется его причастность к деятельности Службы безопасности Украины.

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