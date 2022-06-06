Росгвардия задержала 11 военных и 49 пособников ВСУ за два месяца

Росгвардия задержала 11 военных и 49 пособников Вооружённых сил Украины в Харьковской области, ДНР и ЛНР за два месяца. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«В Харьковской области, а также на территориях ЛНР и ДНР войсковые разведчики Росгвардии в апреле и мае 2022 года задержали двух сотрудников СБУ, 11 военнослужащих ВСУ, 49 пособников ВСУ», — цитирует сообщение ТАСС.

Также были задержаны семь пособников националистических формирований и четверых корректировщиков артиллерийского огня.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали украинского рецидивиста в Запорожской области, проверяется его причастность к деятельности Службы безопасности Украины.