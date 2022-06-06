Минюст ДНР: виновных в жестоких убийствах мирного населения ожидает смертная казнь

Короткая ссылка
Следователи ДНР дадут правовую оценку действиям всех захваченных в плен украинских военных, вне зависимости от их подразделения и места службы. Об этом заявил министр юстиции республики Юрий Сироватко.
Минюст ДНР: виновных в жестоких убийствах мирного населения ожидает смертная казнь
  • AP

Он подчеркнул, что вина каждого военнопленного будет устанавливаться в соответствии с действующим законодательством. Виновных в убийствах мирных жителей с особой жестокостью ожидает высшая мера наказания, уточнил Сироватко.

«В соответствии с Уголовным Кодексом ДНР, смертная казнь как исключительная мера наказания может быть установлена только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь человека. Насколько мы знаем, на территории Донецкой Народной Республики, в том числе на недавно освобожденных территориях, случаи убийства мирных жителей с особой жестокостью исчисляются сотнями, а то и тысячами», — заявил Сироватко.

По словам главы Минюста ДНР, все виновные в таких деяниях лица будут установлены и «в судебном порядке им будет вынесена высшая мена наказания».

При этом Сироватко подчеркнул, что права военнопленных, в том числе и боевиков нацбатальонов, соблюдаются в полном объёме — в соответствии с международными конвенциями. «Азовцы» получают трехразовое питание и медицинскую помощь.  

По данным ДНР, сейчас в следственных изоляторах республики находятся 2300 боевиков нацбатальона «Азов».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить