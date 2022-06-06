Минюст ДНР: виновных в жестоких убийствах мирного населения ожидает смертная казнь

Следователи ДНР дадут правовую оценку действиям всех захваченных в плен украинских военных, вне зависимости от их подразделения и места службы. Об этом заявил министр юстиции республики Юрий Сироватко.

Он подчеркнул, что вина каждого военнопленного будет устанавливаться в соответствии с действующим законодательством. Виновных в убийствах мирных жителей с особой жестокостью ожидает высшая мера наказания, уточнил Сироватко.

«В соответствии с Уголовным Кодексом ДНР, смертная казнь как исключительная мера наказания может быть установлена только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь человека. Насколько мы знаем, на территории Донецкой Народной Республики, в том числе на недавно освобожденных территориях, случаи убийства мирных жителей с особой жестокостью исчисляются сотнями, а то и тысячами», — заявил Сироватко.

По словам главы Минюста ДНР, все виновные в таких деяниях лица будут установлены и «в судебном порядке им будет вынесена высшая мена наказания».

При этом Сироватко подчеркнул, что права военнопленных, в том числе и боевиков нацбатальонов, соблюдаются в полном объёме — в соответствии с международными конвенциями. «Азовцы» получают трехразовое питание и медицинскую помощь.

По данным ДНР, сейчас в следственных изоляторах республики находятся 2300 боевиков нацбатальона «Азов».